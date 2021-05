Harry Potter: 10 personagens dos livros que não estão nos cinemas

Harry Potter é uma das maiores sagas da literatura e dos cinemas. Mas ao adaptar a história para as telas, alguns enredos secundários acabaram não tendo espaço nos filmes. Confira 10 personagens que foram importantes para os livros, mas não apareceram nos longas.

10. O Primeiro-Ministro Trouxa

Os livros do Harry Potter sempre mostraram um pouco da subtrama política entre o mundo bruxo e trouxa. Em O Enigma do Príncipe, Cornélio Fudge se encontra com o recém-eleito primeiro-ministro britânico e os dois falam como as ações da comunidade bruxa interferem na sociedade trouxa, especialmente com a volta de Voldemort.

9. Andromeda Black e Ted Tonks

Andromeda Black é mãe de Ninfadora Tonks e irmã de Narcisa Malfoy e Bellatrix Lestrange. A bruxa foi deserdada por se apaixonar e casar com um trouxa. Além de seus laços com Comensais da Morte, Andromeda e seu marido receberam destaque no último livro ao ajudarem Harry a se mudar para a Toca.

8. Ludo Bagman

Ludo Bagman é Chefe do Departamento de Jogos e Esporte Mágico, sendo um dos idealizadores e organizadores do Torneio Tribruxo e da Copa Mundial de Quadribol. O personagem também ajuda os gêmeos Fred e Jorge a começarem a Gemialidades Weasley.

7. Carlinhos Weasley

Um dos irmão Weasley foi praticamente excluído dos filmes, aparecendo apenas uma foto em O Prisioneiro de Azkaban e algumas menções em outros longas.

Carlinhos Weasley é o segundo filho de Molly e Arthur e mora na Romênia para estudar dragões. Logo no primeiro livro, o personagem tem um papel importante ao ajudar os jovens a se livrarem do dragão ilegal de Hagrid. No filme, ele é apenas mencionado.

6. Marieta Edgecombe

Em Ordem da Fênix, Harry funda a Armada de Dumbledore para ensinar os seus colegas a se defenderem das artes das trevas. Entre os estudantes estão Cho Chang e Marieta Edgecombe.

No livro, Dolores Umbridge suspeita dos alunos e passa a interrogá-los e ameaçá-los. Marieta acaba contando tudo para a diretora, sendo a responsável pelo o fim no grupo. Já no filme, Cho Chang é quem fica com o papel de dedo-duro.

5. Ted Lupin

Filho de Remo Lupin e Tonks, Ted é afilhado de Harry. O personagem é presença constante nos jantares em família, além de ter um caso romântico com a filha de Gui Weasley e Fleur Delacour.

Um ator chegou a ser escalado para viver o personagem na cena final de As Relíquias da Morte- Parte 2, mas sua cena foi cortada.

4. Pirraça

Pirraça é um dos principais fantasmas de Hogwarts, sempre pronto para causar o caos e a discórdia dentro da escola. Ele é detestado pelos alunos, funcionários e professores. O personagem tem uma cena em A Pedra Filosofal, mas ela nunca foi ao ar.

3. Winky

Em O Cálice de Fogo, somos apresentados a Winky, uma elfa que ao ser deserdada pelo dono acaba na cozinha de Hogwarts, bêbada de cerveja amanteigada e sem propósito.

Lá ela encontra Dobby e a sua história motiva Hermione a criar o Fundo de Apoio à Libertação dos Elfos (FALE), uma parte bastante importante do quarto livro.

2. Hepzibah Smith

Em uma das memórias adquiridas por Dumbledore, Harry vê o encontro de Tom com Hepzibah Smith. A bruxa extremamente rica mostra um de seus objetos de maior orgulho, que antes pertencia a Helga Lufa-Lufa.

Esse encontro é fundamental para explicar o porquê o vilão escolheu objetos que tenham ligação com os fundadores das casas de Hogwarts para serem sua Horcrux.

1. Família Gaunt

A Família Gaunt é sucessa direta de Salazar Sonserina e vive de forma decadente em um vilarejo trouxa. Quando a família é apresentada no sexto livro, descobrimos que Mérope Gaunt é a mãe de Voldemort e que ela foi expulsa de casa por se apaixonar por um não bruxo. No filme, a família não foi apresentada.

Apesar de não terem sido representados durante os 8 filmes de Harry Potter, estes personagens ainda têm chance de aparecerem na franquia Animais Fantásticos ou na série em desenvolvimento na HBO Max.