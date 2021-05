Hering recebe inscrições para programa de trainee 2021

A Hering anunciou a abertura das inscrições para seu programa de trainee 2021. Com o objetivo de desenvolver novos talentos e prepará-los para seguir carreira no varejo de moda, a iniciativa conta com seis vagas para atuação em São Paulo, nas áreas de Transformação Digital e Produto.

Serão aceitos recém-formados que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2017 e julho de 2021, com disponibilidade para viagens e mudança para a capital paulista. Para participar do Programa Conexão Trainee 2021, no entanto, não há restrição de cursos e nem necessidade de experiência anterior na área de interesse.

A Hering busca uma variedade de perfis, com o objetivo de ampliar seu ambiente diverso e inclusivo. Habilidades como criatividade e inovação são bem-vindas e valorizadas, assim como senso de sono e foco em resultados.

O programa terá duração de 18 meses, com início previsto para agosto de 2021. Durante este período, os trainees terão a oportunidade de participar de etapas de integração e imersão nas áreas de negócio, bem como terão vivência em loja, mentorias e treinamentos específicos sobre varejo, moda, transformação digital e estratégia.

Dessa forma, além de ampla bagagem adquirida pelo job rotation, os profissionais poderão se aprofundar na especialidade em que estarão alocados, garantindo o pleno desenvolvimento para conquistar novas oportunidades dentro da empresa.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado, além de benefícios, como assistência médica e odontológica, vale-refeição ou vale-alimentação, desconto em produtos Hering, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), previdência privada, seguro de vida, convênio farmácia e estacionamento. Há, ainda, a possibilidade de home office.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o hotsite da empresa, disponível em http://traineeciahering.com.br, para cadastrar o currículo e se candidatar até 13 de junho.

O processo de seleção será 100% on-line e composto por diversas etapas, como testes de lógica, avaliação de fit cultural, game de competências, dinâmicas e entrevistas, além de um painel final com gestores e apresentação de um case para aprovação.