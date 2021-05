Paulista

Hernane Brocador, o novo 9 da Macaca – por Carlos Corsato



Ele chega com status de titular, afinal, Paulo Sérgio que hoje ocupa essa vaga no time, não é centroavante de origem

Publicado em 20/05/2021

por CARLOS CORSATO

A Ponte Preta deve anunciar após a disputa do titulo do interior um reforço de ‘’PESO’’ para a disputa da Série B. O experiente Hernane Brocador, jogador está 34 anos e tem contrato com o Leão de Recife até o fim de 2022.

Sem espaço no Sport, e um dos maiores salários do elenco, o clube vê com bons olhos o empréstimo do atacante para aliviar a folha salarial do clube. já o estafe do jogador entende que ele precisa jogar.

Brocador: novo 9 da Macaca

Na Ponte Preta jogador chega com status de titular, afinal, Paulo Sérgio que hoje ocupa essa vaga no time, não é centroavante de origem e poderia até mesmo jogar ao lado do Brocador.

Na temporada 2021, Hernane ainda não entrou em campo. Jogador seria emprestado a Ponte Preta até o fim da Série B, com a Macaca pagando metade do seu salário, que hoje gira em torno de 200 mil reais mensais.

Um abraço do tamanho do MAJESTOSO.