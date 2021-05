Hernanes joga só 3% do tempo em 2021 e busca nova volta por cima como ‘líder’ dos garotos

Hernanes voltou ao São Paulo em 2019 para ser a referência de um time que, pelos planos da diretoria, se preparava para sair da fila. Mas o tempo não foi amigo do ídolo tricolor.

Mais de dois anos depois, o Profeta estará em campo neste domingo (9), contra o Mirassol, como líder de um time praticamente formado por garotos, que encerra a fase de grupos do Campeonato Paulista.

Será uma oportunidade para mostrar ao técnico Hernán Crespo de que ainda é capaz de ajudar o Tricolor em alto nível, como fez principalmente em 2017, ao liderar a equipe que conseguiu evitar o rebaixamento no Brasileirão.

É também uma forma de melhorar seus próprios números em 2021, que não são nada animadores a quem, como ele, acostumou-se a brilhar pelos gramados mundo afora.

Somando a reta final da temporada passada e a atual, o São Paulo fez 22 jogos no ano. São 1.980 minutos em campo, dos quais Hernanes participou de apenas 63, que representa pouco além de 3%.

Foram, pela ordem:

– 8 minutos contra o Santos;

– 1 minuto contra o Grêmio;

– 1 minuto contra o Palmeiras;

– 14 minutos contra o Botafogo;

– 3 minutos contra o Flamengo;

– 7 minutos contra o Botafogo-SP;

– 18 minutos contra a Inter de Limeira;

– 11 minutos contra o Ituano.

Hernanes enfrentou problemas físicos no período e não conseguiu ter a sequência que imaginava. Mas jogar picado é uma constante no atual estágio da carreira do camisa 15, que não faz uma partida completa desde 17 de setembro, contra o River Plate, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2020.

O ídolo chegou a pensar em deixar o São Paulo em meados do ano passado, mas voltou atrás após ser convencido de que ainda pode ser útil. A chegada de Crespo também deu novo ânimo ao jogador, após meses de poucas oportunidades com Fernando Diniz.

A partida de logo mais, portanto, vale muito para o Profeta, que deve começar como titular e ser o capitão entre os meninos revelados em Cotia – o zagueiro Léo e o atacante Vitor Bueno também fazem parte da turma dos mais rodados do elenco.

Dono da melhor campanha do Paulista, com 26 pontos, o São Paulo joga também para ficar mais perto de garantir uma vantagem importante. Se vencer, tem tudo para, caso chegue à final, decidir o título no Morumbi, já que os concorrentes não devem alcançar sua pontuação.

Hernanes, agora com mais tempo para mostrar serviço, espera ajudar.