História das religiões: o Cristianismo

O Cristianismo: um resumo

O Cristianismo é, atualmente, a religião com o maior número de fiéis de todo o mundo. Porém, para além desse fato, esse assunto pode aparecer de diversas maneiras em questões de história das principais provas do país.

Principalmente, o cristianismo aparecer na sua prova relacionado aos dogmas da Igreja Católica e à atuação dessa instituição na história, com um destaque para a Idade Média.

O Cristianismo: Introdução

O Cristianismo é a religião que possui o maior número de fiéis no mundo. Além disso, é válido destacar que essa religião possui uma série de vertentes que surgiram ao longo do tempo.

O Cristianismo: Origem

Os cristãos, ou seja, aqueles que acreditam em cristo, afirmam que Jesus Cristo é o filho de Deus. Ele veio vindo ao mundo para pregar os seus ensinamentos, o amor a Deus e ao próximo. Porém, Jesus foi perseguido e morto por aqueles que não aceitavam suas ideias.

Com a morte de Jesus, seus 12 seguidores, chamados de apóstolos, passaram a ter a missão de difundir as ideias de seu messias pelo mundo, propagando seus ideais e convertendo mais fiéis.

Um dos apóstolos, Pedro, recebeu a missão de fundar a Igreja de Jesus,. Pedro morreria mártir na cidade de Roma, local que é hoje a sede da Igreja Católica.

O Cristianismo: As crenças cristãs

Assim como existem diferentes vertentes dentro do Cristianismo, existem também crenças diversas que são seguidas pelos grupos cristãos.

Porém, podemos afirmar a existência de crenças e dogmas em comum em todo o Cristianismo. São elas:

A Bíblia é o livro sagrado do Cristianismo e é divido em duas partes: Antigo e Novo Testamento, separados pelo nascimento de Jesus.

Deus é único. Porém, Ele é formado por três pessoas que, unidas, formam a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo.

A morte representa o fim da existência terrena e o início da vida eterna, em que as pessoas vão para lugares definidos pelo seu comportamento em vida. Esses lugares podem ser três: céu, purgatório e inferno.

O fim dos tempos irá acontecer e será marcado pela volta de Cristo, que iniciará uma nova era.

O Cristianismo: Festas cristãs

O Cristianismo é caracterizado também pela existência de diversas festas que são comemoradas de acordo a vertente da religião seguida por determinado grupo. Porém, no geral, as principais e mais comuns festas cristãs são o Natal (que marca o nascimento de Jesus), a Páscoa (celebrando a Ressurreição de Cristo) e Pentecostes (momento que o Espírito Santo se apresentou aos fiéis).

O Cristianismo: Na história

O Cristianismo esteve presente em importantes momentos da história que aparecem com frequência nas principais provas do país. Podemos citar, dentre tantos outros, a presença da religião no Império Romano, principalmente a partir do século IV d.C., a sua presença na Alta e na Baixa Idade Média e a presença também nas diversas guerras de religiões que seguiram as Reformas Religiosas, durante a Idade Moderna.