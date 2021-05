História do Brasil na Fuvest: aquilo que mais cai

História do Brasil na FUVEST: confira os assuntos mais cobrados

O vestibular da Fuvest é responsável por viabilizar a entrada de estudantes na Universidade de São Paulo, conhecida como USP.

Porém, poucos alunos sabem que a disciplina de história possui um peso muito grande na primeira fase do vestibular, uma vez que é responsável por mais de 10% da nota do aluno.

Dessa maneira, o artigo de hoje irá abordar os tópicos que mais são cobrados dentro da disciplina de história do Brasil na Fuvest, uma vez que o assunto é abordado com imensa frequência.

História do Brasil na FUVEST: Importância

A disciplina de história do Brasil é um dos temais mais cobrados da prova de história do vestibular da Fuvest, apresentando cerca de 49% de incidência nas provas.

Assim, você deverá separar parte significativa do seu tempo de estudos para essa disciplina, uma vez que pelo menos uma questão sobre a história do país estará presente na sua prova.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou as áreas e os tópicos mais cobrados dessa disciplina no vestibular da Fuvest.

Os dados aqui compilados foram extraídos dos vestibulares que foram aplicados entre os anos de 2015 a 2019. Assim, utilize esse artigo para descobrir o que foi mais cobrado e estudar com maior ênfase esses tópicos.

História do Brasil na FUVEST: aquilo que vai cair na sua prova

A história do Brasil é dividida em quatro grandes área: Brasil Pré-Colônia, Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Dentro dessas, o período imperial foi aquele mais cobrado, ao lado da república velha, dentro do período republicano.

Vamos ver, a seguir, quais os tópicos mais abordados dentro de cada uma das quatro áreas na primeira e na segunda fase do vestibular da Fuvest.

Período Pré-Colonial: Dentro desse período, que se inicia no ano de 1500 e termina em 1530, os tópicos mais cobrados foram os seguintes: desinteresse dos portugueses pelo território recém-descoberto, as tentativas de invasões realizadas por outros países europeus, as Grandes Navegações, a criação de feitorias e a exploração do pau-Brasil.

Período Colonial: Dentro do período colonial, os seus estudos devem se concentrar nos seguintes tópicos, uma vez que foram os mais cobrados: a criação das Capitanias Hereditárias, no ano de 1534; a fundação do Governo Geral, em 1548; o ciclo da cana-de-açúcar; o ciclo do ouro; a crise no período colonial devido ao declínio da exportação de cana-de-açúcar e da escassez do ouro; o rompimento do Pacto Colonial; a Revolução Liberal do Porto e a independência do Brasil.

Período do Império: Os tópicos mais cobrados no vestibular da Fuvest foram: Segundo Reinado, ciclo do café, imigração e a escravidão.

Período da República: República Oligárquica, Era Vargas, governo JK e Ditadura Militar.