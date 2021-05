História: Entenda a Revolta dos Cipaios 

A Revolta dos Cipaios conhecida também como “Revolta Indiana de 1857”, foi uma revolta popular armada que ocorreu na Índia durante dois anos, entre 1857 e 1859.

Trata-se de um movimento formado por soldados hindus e muçulmanos, contra o domínio inglês, por isso para muitos a Revolta dos Cipaios foi um movimento pioneiro de Independência da Índia.

Contexto histórico da Revolta dos Cipaios

Durante o século XIX, os ingleses possuíam a hegemonia mundial e utilizavam os recursos, mão-de-obra, e o mercado consumidor das suas colônias, inclusive a Índia.

No entanto, a Revolta dos Cipaios ficou restrito às regiões centrais e do norte da Índia, já o Sul do país não envolveu-se no movimento.

Desse modo, em março de 1857, Mangal Pandey (1827 – 1857) um dos líderes do movimento, matou diversos soldados ingleses, no entanto, acabou preso e tornou-se um símbolo da Primeira Guerra da Independência da Índia.

Posteriormente, em maio de 1857, o “11° Regimento de Cavalaria de Bengala”, juntou-se em Meerut e seguiu para Déli, conquistando a cidade e assassinando diversos europeus.

Em julho, os reforços ingleses começaram a chegar no território indiano, após semanas de conflito, derrotam o exército de sipai.

Já no ano de 1859, os soldados ingleses ganham ainda mais reforços e por isso a Revolta dos Cipaios acaba totalmente controlada.

Principais causas

Uma das principais causas da Revolta dos Cipaios foi o alistamento de jovens indianos no exército da Companhia Britânica das Índias Orientais, pertencente à Coroa Inglesa na Índia.

Os soldados tinham como função garantir a segurança do transporte e o comércio dos produtos que circulavam em solo indiano.

Além disso, o recrutamento misturava vários povos e causava insatisfação entre alguns deles, como por exemplo os brâmanes e xátrias.

Ademais, ao menos 200 mil soldados indianos estavam insatisfeitos com as péssimas condições encontradas no trabalho, assim como com os baixos salários.

Vale destacar que a população estava muito insatisfeita com as missões europeias que pregavam o Cristianismo, assim como a política de anexação de territórios.

No entanto, a gota d’água foi a utilização da gordura animal da vaca e porco para impermeabilizar as munições dos fuzis dos soldados indianos.

A saber, os soldados precisavam rasgas as cápsulas com a boca, acabavam ingerindo a gordura animal. No entanto, tal fato não é aceito uma vez que os animais são sagrados, para os hindus (vaca) e para os muçumalnos (porco).

Consequências

Quando terminaram os protestos, os revoltados foram mortos e a Companhia Britânica das Índias Orientais deixou de existir, dando espaço à administração direta da Coroa britânica em 1858.

Nesse contexto, os ingleses passaram a ter um vice-rei da Índia, assim como passaram a integrar os postos governamentais na administração colonial.

Por fim, o vice-rei acabou com a política de anexações e estabeleceu a tolerância religiosa e admissão de indianos no serviço público. Dessa maneira, a Rainha Vitória tornou-se a Imperatriz da Índia em 1877.

