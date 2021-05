História: Entenda o Estado Moderno 

O Estado Moderno surgiu através da união de vários feudos que pertenciam à Europa. Além disso, a criação do Estado Moderno pode ser dividida em quatro fases, são elas:

Estado moderno

Estado liberal

Crise no estado liberal

Estado democrático liberal

Surgiu no século XV, juntamente com o desenvolvimento do capitalismo mercantil em Portugal, França, Inglaterra e Espanha e posteriormente na Itália.

No entanto, o surgimento do Estado Moderno acontece na crise do Feudalismo. No Feudalismo não existiam estados nacionais centralizados.

Os senhores feudais buscavam exercer poderes políticos em seus domínios, sem precisar responder a um poder central.

Ou seja, cada feudo possuía autonomia política, assim como também poderia estar submisso a um reino maior.

Todavia, o poder dos senhores feudais era dividido com o governo das cidades medievais autônomas, conhecidas como comunas.

As comunas, tinham autonomia para reger o comércio, criar impostos, garantir a liberdade dos cidadãos, assim como controlar processos judiciais.

Contexto histórico do Estado Moderno e suas características

Com a chegada da crise no sistema feudal entre os séculos XIV e XV, por conta das revoltas sociais dos camponeses e da evolução do comércio no continente europeu.

Além disso, a burguesia passou a exigir elementos para garantir o desenvolvimento do comércio como um governo estável, leis e taxas unificadas.

Ademais, os burgueses eram contrários aos altos impostos sobre os produtos e a diversidade de moedas.

O Estado Moderno demorou cerca de três séculos para se consolidar. O início se deu através do absolutismo monárquico.

Através da centralização do poder na monarquia, começou a se desenvolver um exército nacional, a estrutura jurídica e a sistematização da cobrança de impostos.

Podemos destacar como as principais características do Estado Moderno:

Um único poder

Um só exército

O rei possuía autoridade sobre todo território

Administração e justiça unificadas

Criação do sistema burocrático

Como ele se estabeleceu em Portugal

O reino português foi o primeiro a utilizar o Estado Moderno. Através da centralização política ocorreu através das campanhas militares da Guerra de Reconquista.

A Guerra de Reconquista contra os muçulmanos assegurou a independência de Castela no século XII.

Além disso, a Revolução de Avis garantiu a consolidação do Estado Moderno em Portugal em 1385. Dom João tornou-se rei de Portugal e iniciou o processo de expansão marítima europeia.

Como ele se estabeleceu em território espanhol, francês e inglês

Em território espanhol, o Estado Moderno surgiu através da Guerra da Reconquista e da união dos reinos de Aragão e Castela em 1469. No entanto, a consolidação ocorreu com a expulsão dos mouros do Reino de Granada em 1492.

A saber, no território francês, a vitória sobre os ingleses na Guerra dos Cem Anos (1337 – 1453), firmou as bases para a formação do Estado Moderno.

Já na Inglaterra, o processo ocorreu após a Guerra das Duas Rosas (1455 – 1485) garantindo a supremacia do soberano sobre os senhores feudais.

