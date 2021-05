História Geral: a Revolução de 1830

Revolução de 1830: aquilo que você precisa saber

A Revolução de 1830 aconteceu na França e tinha como objetivo depor o rei absolutista Carlos X.

Esse assunto aparece com grande frequência nas principais provas do país, com um destaque para os vestibulares e para a prova do ENEM. A Revolução de 1830 também pode aparecer em questões que abordam outros acontecimentos importantes da mesma época.

Revolução de 1830: Introdução

Ao assumir o trono, o Rei Luís XVIII marcou o retorno da Dinastia Bourbon para o poder na França, após o fim da Era Napoleônica, que havia ocorrido em 1815. Seu governo foi marcado também por uma nova Constituição, que afirmava que o Rei seria o máximo poder do Executivo e que o Legislativo seria organizado por um sistema bicameral.

Dessa maneira, se por um lado a Câmara dos Deputados seria formada por aqueles eleitos através do voto censitário, por outro existiria a Câmara dos Pares, que seria escolhida pelo rei. Assim, com essas reformas do rei, os ideais da Revolução Francesa de liberdade e igualdade seriam deixados de lado, dando lugar à um governo elitista, liberal e monárquico.

Revolução de 1830: Antecedentes Históricos

A França da primeira metade do século XIX estava dividida em três grandes grupos:

Ultras: defensores do absolutismo monárquico.

Bonapartistas: almejavam o retorno de Napoleão Bonaparte ao poder.

Radicais: defendiam o retorno dos princípios da Revolução Francesa.

Porém, no ano de 1824, a rivalidade entre os três grupos se intensificaria ainda mais, devido à morte do monarca. No mesmo ano, o ei Carlos X assumiria o trono, adotando medidas que visavam a restauração do absolutismo do Antigo Regime no país:. Entre as principais diretrizes, podemos citar: nobres que haviam fugido durante Revolução Francesa seriam indenizados, os meios de comunicação seriam censuras e a Igreja poderia ampliar sua participação em escolas e universidades.

As medidas conservadores do rei Carlos incomodaram a população. Assim, no ano de 1830, os grupos liberais vencem a disputa nas eleições para a Câmara dos Deputados. Porém, o rei ordenou que todos aqueles que foram eleitos seriam impedidos de assumir o cargo, com o objetivo de colocar em prática as suas diretrizes conservadoras sem a intervenção da oposição.

Com essa atitude, jornais, estudantes, burgueses e trabalhadores, liderados pelo duque Luís Felipe, iniciaram uma série de manifestações e levantes. Esses movimentos resultariam na chamada Revolução de 1830.

Revolução de 1830: Desfecho

Com a pressão dos manifestantes e da Revolução, Carlos X abdicou do trono e se exilou na Inglaterra. Assim, o Duque Luís Felipe assumiu o trono francês com o apoio da burguesia. Em seu governo, o rei Luís Felipe, apelidado de “o rei burguês, exterminaria as leis absolutistas do país.

Ainda, mesmo sem atender as reivindicações dos grupos republicanos, Luís Felipe colocou fim nas intenções de restauração do Congresso de Viena.