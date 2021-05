História na Fuvest: aquilo que vai cair no seu vestibular!

História na Fuvest: O que mais cai?

O vestibular da Fuvest permite o acesso aos cursos de bacharelado e licenciatura da Universidade de São Paulo, conhecida como USP.

A USP é uma das melhores universidades do país e da América Latina. Assim, não é de se surpreender que milhares de alunos almejem passar no vestibular da Fuvest para poder estudar na universidade.

Mas você sabia que grande parte da sua nota depende da prova de história?

História na Fuvest: Primeira e segunda fase

É isso mesmo que você ouviu: boa parte da sua nota irá depender dos seus acertos nessa disciplina. Isso porque, a primeira fase da Fuvest conta com 11 questões de história. Assim, já que a prova inteira possui 90 questões, mais de 10% da sua nota depende do seu desempenho nas questões de história.

Questões de história podem estar presentes também na segunda fase da Fuvest, dependendo do seu curso. Em cursos como Direito, história faz parte das chamadas “matérias específicas”, compondo grande parte da sua nota nessa etapa.

Dessa forma, é fundamental que você acerte a maior quantidade de questões de história possíveis no vestibular da Fuvest, tanto na primeira fase, para garantir a aprovação para a próxima etapa, quanto na segunda, para consolidar a sua aprovação no curso desejado.

Porém, visto isso, você deve estar se perguntando: quais matérias serão abordadas pela prova de história da Fuvest?

História na Fuvest: Áreas mais cobradas

Assim, para responder essa pergunta e te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com os tópicos mais cobrados pela prova de história da Fuvest. Dessa maneira, você poderá direcionar os seus estudos e garantir um bom desempenho.

A prova de história da Fuvest cobra 6 grandes áreas. Vamos ver, a seguir, quais são elas:

História do Brasil

História Contemporânea

História Moderna

História Medieval

História Antiga

História da América

Com base em estatísticas de provas anteriores, podemos afirmar a grande área abordada com mais frequência pela prova é História do Brasil. Dessa forma, em toda prova da Fuvest estará presente ao menos uma questão abordando essa área.

Porém, é válido destacar que, diferentemente da prova do ENEM, a Fuvest aborda mais questões sobre assuntos mundiais do que sobre assuntos da história do Brasil. Ainda, as questões não costumam ser interpretativas e, dessa maneira, normalmente o aluno deve saber as principais características de determinado evento histórico para responder a questão.

História na Fuvest: Tópicos mais cobrados

Vamos ver, a seguir, uma lista dos tópicos que foram cobrados com maior frequência nas provas da primeira e da segunda fase da Fuvest.