Holan se despede do Santos e coloca fim em rumores de ‘panela’ dos jogadores: “Compromisso e uma predisposição ímpar”

O Santos começou 2021 com a promessa de reconstrução, novos métodos, filosofias e visão de mercado. A estratégia inicial era trazer um técnico que deixasse um legado quando fosse embora e, para isso, trouxe Ariel Holan, que fez um ótimo trabalho na Universidad Católica, do Chile. O contrato do treinador se encerraria ao término da atual gestão, em 2023.









No entanto, as coisas não saíram como o esperado e Holan pediu para deixar o comando técnico do Peixe após a sequência de resultados negativos, pressão da torcida, pichações nos muros da Vila Belmiro e até foguetório próximo à sua residência. O clima hostil deixou o argentino desconfortável, o que culminou na sua desistência do projeto.

Foto: Fábio Maradei/Santos FC



Neste sábado (01), o técnico argentino utilizou suas redes sociais para se despedir oficialmente no clube. O ponto que chamou atenção foi o agradecimento de Holan “principalmente aos jogadores”, assim rechaçando a teoria de que houvesse uma “panela” dos atletas para tirá-lo do cargo. A tese já havia sido negada por Rueda em entrevista recente.

“Foi um orgulho ter vivido a enorme história do Santos FC. Hoje temos que nos despedir, mas quero agradecer aos dirigentes por nos terem escolhido, a todos aqueles que trabalham no Santos e principalmente aos jogadores que mostraram um compromisso e uma predisposição ímpar“, escreveu o treinador, que completou agradecendo aos torcedores do Peixe.

O presidente nega panela, jogadores negam, o próprio técnico nega e quem GARANTE isso é o João Luiz, tuiteiro profissional nas horas sempre vagas. — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro)

May 1, 2021





“Também envio um grande abraço a todos os torcedores que me fizeram sentir seu carinho nestes dias através de uma campanha emocionante. Nossos caminhos se separam, mas desejo de todo o coração o melhor para o futuro. Vai pra cima deles, Santos”, concluiu. Aind ano Brasil, Holan conversa com o Fortaleza e as negociações estão bem avançadas.