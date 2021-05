Homem é amarrado e assassinado com golpes de facão na cabeça

As Polícias Civil e Militar foram chamadas nesta sexta-feira, 28, para averiguar a existência de um corpo do sexo masculino, encontrado amarrado com uma perfuração visível no rosto, na localidade conhecida como Pista Nova, na cidade de Rio Largo. A equipe do 8º Batalhão da PM, que atende a região Metropolitana de Maceió, fala que…

As Polícias Civil e Militar foram chamadas nesta sexta-feira, 28, para averiguar a existência de um corpo do sexo masculino, encontrado amarrado com uma perfuração visível no rosto, na localidade conhecida como Pista Nova, na cidade de Rio Largo.

A equipe do 8º Batalhão da PM, que atende a região Metropolitana de Maceió, fala que o corpo está sem identificação. A Delegacia de Homicídios esteve no local fazendo os primeiros levantamentos sobre o caso e recebeu informações da perícia de que a vítima foi morta a golpes de facão, sobretudo, na cabeça.

O Corpo foi recolhido nesta tarde ao Instituto de Medicina Legal (IML).