Homem é preso acusado de abusar sexualmente da sobrinha de 7 anos

Na última quinta-feira (27), um homem de 46 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso acusado de abusar sexualmente da sobrinha de menor por três anos. O crime aconteceu em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do DF. A vítima tinha 7 anos quando os abusos começaram. As informações são do Metrópoles.