Homem é preso acusado de estuprar a sobrinha de 10 anos

Na última terça-feira (18), um homem de 27 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso acusado de abusar sexualmente da sobrinha de 10 anos. As informações são do Metrópoles.

De acordo com as investigações, os abusos ocorreram em Planaltina, onde a vítima, à época com 10 anos, morava com os pais. O homem era vizinho da garota e se aproveita dos momentos em que a mão pedia para ela levar recados ou resolver algum problema para estupra-la.