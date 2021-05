Francês

Homem é preso após pular muro e invadir quintal da mansão de Neymar



Detido, o homem, que tem transtornos mentais, foi encaminhado a um hospital psiquiátrico

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – A casa do atacante Neymar em La Celle-Saint-Cloud, na França, foi invadida por um homem na madrugada de domingo, segundo o L’Équipe. O invasão ficou a metros da porta, mas foi detido antes de entrar.

Ele pulou o muro e, no quintal da mansão, foi visto pelo serviço de segurança do jogador brasileiro. Detido, o homem, que tem transtornos mentais, foi encaminhado a um hospital psiquiátrico.

Mãos ao alto? Não! Só dancinha mesmo! (Foto: Divulgação)

GOLEADA!

Em campo, o PSG, de Neymar, goleou o Reims por 4 a 0, em jogo válido pela penúltima rodada, e deixou a decisão para a rodada final no Campeonato Francês. Neymar deu início à goleada aos 12 minutos, ao converter pênalti, e Mbappé ampliou aos 23. Marquinhos, aos 22, e Kean, aos 43 da etapa final, fecharam o placar que manteve viva a esperança.

A rodada começou com o PSG em segundo lugar, a três pontos do líder Lille, que empatou sem gols com o Saint-Éttiene, no Pierre Mauroy, e chegou a 80 pontos. Com a vitória somada ao tropeço do rival na briga pela taça, o time parisiense foi a 79 e diminuiu a distância para apenas um ponto.

GOL DE NEYMAR NA GOLEADA!



NÃO DEPENDE SÓ DELE

Os dois times decidem o título no próximo domingo, durante a disputa da última rodada, a partir das 16 horas. O Paris Saint-German visita o Brest no Francis-Le Blé, enquanto o Lille encara o Angers no Jean-Bouin. Para ser campeão, o PSG precisa vencer e torcer para que o Lille não vença.