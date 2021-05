Homem é preso por vazar fotos íntimas de mulheres

Na última quarta-feira (19), Daniel Sena de Melo, de 44 anos, foi preso em flagrante acusado de divulgar imagens íntimas de uma mulher com a qual ele havia mantido relação sexual. O suspeito é ex controlador geral da prefeitura de Valparaíso de Goiás. As informações são do Metrópoles.

A vítima registrou a ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)

após ser informada sobre a divulgação das imagens dela por uma pessoa conhecida que estava no grupo de WhatsApp no qual as fotos foram compartilhadas.

A pessoa fez prints da tela e salvou o arquivo enviado.

“O arquivo é uma rolagem da galeria de fotos do suspeito, com cenas íntimas de diferentes mulheres. Aparentemente, foram feitas no mesmo local, no apartamento dele. São imagens de várias datas. Tinham fotos não só de agora, mas mais antigas”, explicou o delegado Pedro Henrique Teixeira, responsável pela investigação do caso, em entrevista ao Metrópoles.

No interrogatório, Daniel permaneceu em silêncio por orientação do advogado. Ele também não forneceu a senha do celular dele, que foi apreendido para perícia.

A vítima contou que estava se relacionando com Daniel há pouco tempo e que chegou a postar fotos com ele nas redes sociais. Ela soube do vazamento das fotos recentemente e revelou que os registros eram feitos quando ela estava dormindo ou tomando banho.