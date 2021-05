Homem é preso suspeito de abusar da sobrinha de sete anos

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil do Tocantins, na manhã desta terça-feira, suspeito de abusar da sobrinha de sete anos. Ele estava foragido da Justiça e foi localizado no povoado de Vila Timborana, no Pará. O caso ocorreu no dia 29 de fevereiro de 2020, durante uma confraternização na casa de familiares.

De acordo com a delegada chefe da 4ª DEAM-V, Lorranny Almeida da Silva, o suspeito se aproveitou de um momento em que se encontrava sozinho com a criança e a levou para um dos quartos. No local, ele tirou a roupa da menina e passou a praticar atos libidinosos. A mãe da menina fez um boletim de ocorrência dias depois.

As investigações apontam que o tio já havia cometido violência sexual contra a criança em outras duas ocasiões. Ele seguiu para a Cadeia Pública do município paraense e deverá ser recambiado para Colinas, para responder pelo crime.

A ação é um desdobramento da operação “Purus”, deflagrada pela unidade especializada, no dia 11 de maio deste ano, e que teve por finalidade efetuar as prisões de vários homens, suspeitos de cometer crimes de estupro de vulnerável, contra crianças e adolescentes, nos últimos meses em Colinas do Tocantins.

Com a prisão de hoje, a Polícia Civil concluiu as ações da operação Purus, onde cinco pessoas foram presas. O homem seguiu para a Cadeia Pública do município paraense e deverá ser recambiado para Colinas, para responder pelo crime.

– As prisões realizadas no âmbito da operação Purus são uma resposta da Polícia Civil do Tocantins à sociedade de Colinas do Tocantins, uma vez que os crimes cometidos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, além de hediondos, deixam graves sequelas psicológicas e também físicas, o que pode comprometer o desenvolvimento emocional das vítimas- , disse Lorranny.

A delegada ressaltou ainda que por ser um mês de conscientização sobre a exploração e o abuso sexual que são praticados contra crianças e adolescentes, é essencial que toda a sociedade se envolva nessa causa e ajude a proteger as vítimas.