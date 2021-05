Homem é preso suspeito de estuprar o próprio filho de 3 anos

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de estuprar o próprio filho de três anos neste sábado (1º). O caso aconteceu em Paulicéia (SP). As informações são do G1 Presidente Prudente e Região.

No Pronto Atendimento da cidade, as autoridades foram informadas que a conselheira tutelar foi chamada pela médica plantonista da unidade, que contou ter atendido uma criança por conta de uma lesão no pé. Porém, durante o atendimento, o menino disse que estava com dor no “bumbum”.

Exames foram realizados e uma hiperemia perianal foi constatada. O pai foi apontado como responsável durante uma conversa com a criança. Ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da justiça.