Homem é preso suspeito de matar esposa e suposto amante

Um homem foi preso neste domingo (30) suspeito de matar a esposa e o suposto amante dela em Claro dos Poções (MG). De acordo com a apuração do G1 Grande Minas, a filha do casal, de sete anos, presenciou o assassinato. O caso aconteceu na sexta-feira (29).

“Após cerca de 30 horas de buscas, com envolvimento inclusive do helicóptero Pegasus, conseguimos prender o autor do crime, em uma estrada vicinal, na comunidade Santo Antônio, zona rural da cidade. Ele admitiu ter agido por motivos passionais e comentou ter planejado a ação, após constatar relação extraconjugal da esposa”, detalhou o sargento Jazio Pereira dos Santos ao G1.

Também de acordo com a apuração do site, o homem foi levado para a delegacia e, ratificado o flagrante, será encaminhado para o sistema prisional.