Homem morre após colisão entre motos na AL-220

Josival Meneses/Já é Notícia

Um homem de 33 anos, identificado como Alisson dos Santos, morreu, na tarde deste domingo, 23, após se envolver em um grave acidente de trânsito em um trecho da AL-220, na cidade de Arapiraca, agreste alagoano.

Conforme dados de testemunhas, a vítima seguia em uma motocicleta, sentido sertão de Alagoas, quando colidiu com a traseira de uma Honda Pop, entre o Sítio Capim e o Povoado Canaã.

Com o choque, os dois motociclistas foram arremessados na via. Alisson – que não usava equipamento de segurança – foi lançado aproximadamente 20 metros do local do impacto, se feriu gravemente e acabou não resistindo aos ferimentos.

Uma equipe do Samu esteve no local, mas a vítima já estava em óbito. Os socorristas realizaram ainda atendimento ao outro motociclista, que sofreu atendimentos leves e não precisou ser levado ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA).