Homem morre após ficar preso em estátua de dinossauro

A polícia não sabe ainda as causas que levaram o homem a entrar no dinossauro decorativo, mas acredita em uma morte acidental. “Não há nenhum indício de criminalidade”, afirmou.

Segundo a imprensa catalã, o corpo do homem foi descoberto por um pai e filho, que brincavam no local.

De acordo com as fontes citadas pela imprensa local, a polícia trabalha com duas hipóteses: a primeira de que o homem entrou no dinossauro para dormir ali; a segunda, de que teria entrado para recuperar algum objeto e teria ficado preso.