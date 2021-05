Homem rouba placa de rua que homenageará Paulo Gustavo em Niterói

Policiais do 12° BPM, em Niterói, no Rio de Janeiro, detiveram um homem na madrugada deste domingo (16), caminhando pelas ruas da cidade carioca após roubar a placa da rua que vai homenagear o ator Paulo Gustavo. A placa ainda não havia sido inaugurada.

Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, os policiais encontraram o indivíduo em atitude suspeita que, ao ser abordado, revelou que carregava a placa. Os oficiais realizavam o patrulhamento na Rua Coronel Moreira César – rua que virá a receber o nome do humorista. O homem foi detido e o caso foi encaminhado para a 76º DP do Rio de Janeiro.

A homenagem a Paulo Gustavo foi aprovada na Câmara Municipal de Niterói na última quinta-feira (13). A proposta ganhou por 18 votos a 3 na Câmara de Niterói e, agora, a rua passará a se chamar Rua Ator Paulo Gustavo. A rua recebia o nome do Coronel Antônio Moreira César anteriormente, militar nascido em 1850 com fama de ser carrasco e implacável com os inimigos do Estado, sendo conhecido por apelidos indigestos como “Anticristo” e “Corta-Cabeças”.