Horóscopo do Dia: previsões para hoje, domingo, 09 de maio de 2021

Áries (21/03 a 20/04)

É momento de olhar para o que quer para seu futuro. Os caminhos da carreira estão iluminados, o que facilita para encontrar uma vocação, empreender ou organizar as finanças, sempre focando no que é essencial. Soluções práticas ajudam a equilibrar o orçamento. Siga sua intuição neste domingo.

Touro (21/04 a 20/05)

Enquanto uns choram, outros vendem lenços. A crise financeira pode ajudar a despertar talentos que você nem imagina que possui. Domingo de muitas ideias, desenhe planos e determine os objetivos que deseja alcançar. Lute por seus direitos e conte com as novas amizades e empatia para mobilizar um grupo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje é dia de serenidade, para isso conte com o clima íntimo, troca de confidências e maior sintonia com sua espiritualidade. É momento de cultivar a paz interior e guardar forças para enfrentar os desafios da semana. Fé, energia e autoconfiança determinam suas ações. Novas relações chegam até você naturalmente.

Câncer (21/06 a 22/07)

O amor traz novidades que aumentam ainda mais a confiança no futuro. Uma relação especial pode ajudar a estabilizar seu “eu” emocional. O dia está propenso a um clima romântico, aproveite. Expresse seus sentimentos com emoção para intensificar a vida íntima. Evite idealizar demais as relações, diminuindo as expectativas e aumentando o companheirismo.

Leão (23/07 a 22/08)

Mesmo no domingo, hoje é dia de pensar em como expandir seu trabalho, planejar o futuro e direcionar a sua carreira. Pense nas inovações e fique de olho nas oportunidades que surgem. Aproveite também para eliminar as pendências e tarefas. Organize a casa e a ajuda da semana que será muito agitada. Uma nova relação pode estar surgindo.

Virgem (23/08 a 22/09)

As notícias que chegam de longe alegram o coração. O domingo traz esperança e fé elevada. O amor, mesmo distante, dá um colorido cheio de vibração à vida e afasta os pensamentos negativos. É um bom momento para pensar em novos projetos de trabalho. Aposte na sua espontaneidade.

Libra (23/09 a 22/10)

União e apoio mútuo fortalecidos hoje após conversas importantes com a família. É momento de tomar iniciativas nos relacionamentos e animar o clima. O ambiente protetor em casa traz maior segurança. Cuide dos detalhes e melhore seu conforto em casa. É momento de superar as barreiras emocionais e construir bases firmes para o seu futuro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Os assuntos relacionados ao seu trabalho invadem esse domingo e assuntos delicados da família também estão previstos para hoje. As posições claras que toma nos relacionamentos motivam os projetos e as parcerias. Tenha paciência com a família hoje e evite discussões estressantes aceitando as diferenças.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Divergências com assuntos financeiros e valores interferem na relação íntima. É momento de avaliar uma nova proposta de trabalho, investir em uma nova atividade pode dar um bom retorno. Aproveite o dia para discutir ideias e pesquisar as novidades. Hoje seu faro para negócios está apurado, aproveite-se disso.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O domingo traz surpresas gostosas no amor e de emoções à flor da pele. Deixe seu lado doce aflorar hoje e encante seu par, a dica vale ainda para despertar a paixão em uma nova relação. Mesmo que em ambiente virtual, o coração bate mais forte. Empatia, brilho e criatividade em alta hoje. Restrinja os gastos e não extrapole seu orçamento.

Aquário (21/01 a 19/02)

Conectar-se com seu eu espiritual cria um clima gostoso no amor hoje. Desta forma, é um bom dia para colocar mais emoção nas suas relações e abrir espaço para os assuntos do coração. Discussões sobre moradia e planos com a família ou alguém do passado estão previstos para hoje. No mais, procure relaxar, dormir mais e sonhar alto.

Peixes (20/02 a 20/03)

Domingo repleto de emoções e novidades, para isso, troque mensagens carinhosas, faça ligações para quem não vê há muito tempo e participe mais das redes sociais. É preciso sempre checar as informações antes de compartilhar. O coração nas nuvens faz um contraponto com a cabeça que busca soluções práticas e efetivas para resolução de problemas.