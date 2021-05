Horóscopo do Dia: previsões para hoje, sábado, 01 de maio de 2021

Áries (21/03 a 20/04)

Comece o mês dando atenção especial para sua saúde, afinal, é importantíssimo se cuidar nesta fase que vivemos. Aproveite o dia e fique em casa organizando seu espaço, arrumando bagunças e eliminando as tarefas. Aventure-se na cozinha. Para socializar, troque mensagens com amigos e aproveite as conversas aceleradas hoje

Touro (21/04 a 20/05)

É momento de sintonia com os filhos e com o par, isso é fundamental para definição das responsabilidades fundamentais para a construção do futuro. O sábado traz conversas que elevam os sentimentos e ajudam no entendimento. A cabeça pode mudar, por isso foque nos planos atuais e estenda os prazos. Não adianta ter ansiedade, a vida caminha mais devagar hoje.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Neste sábado os valores afetivos e as causas humanitárias estão à frente das decisões e das iniciativas que tomar hoje. É momento de assumir sua parcela de responsabilidade e cuidar de todos à sua volta. A incerteza no futuro cobra que tenha fé e maior sintonia com o seu “eu” interior. Respeite seus sentimentos.

Câncer (21/06 a 22/07)

Observe as informações preciosas, compartilhadas por amigos ou companheiros de trabalho, que chegam neste sábado. Comece o mês atualizando-se sobre as notícias e tomando uma nova posição diante dos acontecimentos coletivos. É momento de somar forças com amigos e ter sintonia com a família.

Leão (23/07 a 22/08)

Aproveite o sábado e o primeiro dia do mês para fazer as contas e planejar melhor seu orçamento. As finanças inspiram redirecionamentos da sua carreira e dos seus projetos. Defina novas metas profissionais. Os caminhos para o futuro estão iluminados, mas você precisa fazer sua parte em prol do bem coletivo.

Virgem (23/08 a 22/09)

Hoje é dia de ter maior empatia com os acontecimentos sociais. Aposte na conexão com pessoas de outras localidades para enriquecer sua bagagem. As notícias de longe tocam o coração. Com as emoções à flor da pele é momento de acolher as fragilidades e investir em cuidados com sua saúde.

Libra (23/09 a 22/10)

Tire o dia para melhorar nos próprios sentimentos e na busca por respostas existenciais. É um bom dia para trocar confidências. Aproveite o sábado para descansar, meditar e ficar um tempo consigo mesmo. No amor o clima é de curiosidade, investigue as informações que chegam a você antes de tirar suas próprias conclusões.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Aproveite o sábado para colocar a conversa em dia com amigos próximos, as redes sociais também são ótimas para trazer novidades. Ficar em casa é o melhor para o momento. Conte com o apoio dos amigos e da família. É dia de demonstrar para quem te cerca o quão importante são as pessoas em sua vida.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Mesmo no feriado é dia de trabalho, aproveite para elaborar novos projetos e visualizar caminhos alternativos na sua carreira. É preciso saber transformar dificuldades e oportunidades. Em casa, arrume a bagunça e organize suas ideias, afinal, mudanças trazem maior proximidade com o futuro que deseja.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Clima de muita esperança no amor. É momento de unir forças para um projeto em comum e renovar os sentimentos. Aposte nas soluções originais para tornar a vida financeira mais positiva. A generosidade ajuda a motivar as pessoas a sua volta, por isso, espalhe boas notícias e aproxime-se de quem está distante.

Aquário (21/01 a 19/02)

Os assuntos de cunho íntimo e existencial são os destaques para hoje. É preciso cultivar a paz de espírito, para isso curta momentos de carinho com a família ou com o par. No amor, solte sua imaginação, afinal, o clima agradável ajuda a superar as preocupações. Nunca é demais lembrar mas, fique em casa.

Peixes (20/02 a 20/03)

O sábado traz consigo conversas emocionadas que garantem a intensidade no amor e na relação com os filhos ou com pessoas queridas. É preciso transformar o medo em gratidão. Aproveite também para dar um jeito na casa e cuidar da sua beleza. Já para afastar a ansiedade, exercícios físicos são recomendados.