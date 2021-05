Hospitais privados relatam falta de trabalhadores nesta pandemia

No meio de uma pandemia que matou mais de 450 mil pessoas no Brasil, os hospitais privados estão sofrendo com falta de trabalhadores. Um levantamento de associações médicas deverá passar por uma divulgação ainda nesta próxima quarta-feira (26).

A pesquisa em questão vai mostrar que a pandemia fez as vagas para trabalhadores de saúde explodirem na rede privada de hospitais no Brasil. De acordo com os dados, esses hospitais registraram um aumento de cerca de 111 mil novas vagas para profissionais da área.

No entanto, ao mesmo tempo em que as vagas apareceram, aconteceu um fenômeno chamado absenteísmo. Essa é a taxa que mostra a quantidade de vagas que não estão completas justamente porque os trabalhadores não estão aparecendo para trabalhar.

Para se ter uma ideia. essa taxa acabou de subir de 2,2% para 3,6% na comparação deste ano com o ano passado. Isso quer dizer portanto que esses hospitais estão tendo dificuldades para atender a demanda que está chegando nesta nova onda pandemia.

As associações de hospitais privados dirão neste relatório que a própria Covid-19 é uma das responsáveis pelo aumento desta taxa. É que de acordo com eles os próprios profissionais de saúde estão adoecendo mais por causa da contaminação com o coronavírus no ambiente de trabalho.

Trabalhadores com Covid-19

Todo mundo sabe que os profissionais de saúde estão em geral mais expostos ao risco de contaminação por esse vírus. Isso acontece por motivos óbvios. Afinal de contas, eles trabalham em um ambiente em que naturalmente há um número maior de pessoas com a doença.

No entanto, se engana quem pensa que esse é um problema apenas dos empregados que trabalham nesta área. De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) há um aumento no afastamento de pessoas do trabalho por causa da Covid-19. E isso está ocorrendo em quase todas as áreas.

De acordo com esse levantamento, uma em cada três empresas brasileiras registraram alguma baixa, mesmo que momentânea, por causa da Covid-19. Os números são maiores nas empresas que não tiveram que parar durante os períodos mais duros da pandemia até aqui.

Pandemia no Brasil

De uma maneira geral, dá para dizer que o Brasil é um dos países que mais sofrem com a pandemia em todo o mundo. De acordo com informações da secretarias de saúde, o país registrou mais de 450 mil mortes desde o início do período pandêmico por aqui.

E não há uma previsão de melhora imediata. De acordo com os principais especialistas no tema, o país tem hoje uma chance alta de ter um aumento no número de contaminações por causa do vírus em questão. Na última semana, o estado do Maranhão registrou a chegada da cepa da indiana ao Brasil.

Ao mesmo passo, o país ainda está registrando um ritmo lento de vacinação. De acordo com os dados oficiais, apenas uma pequena parcela da população conseguiu tomar as duas doses do imunizante até aqui. O Governo Federal, no entanto, está prometendo uma melhora nessa situação em breve.