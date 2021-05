Hospital do Câncer abre processo seletivo para Muriaé

O Hospital do Câncer da Fundação Cristiano Varella, em Muriaé (MG), anunciou a abertura do processo seletivo para contratação de novos talentos de nível médio e técnico. As chances são para os cargos de auxiliar de farmácia, auxiliar de laboratório e técnico de enfermagem, e visam atender a uma demanda crescente por profissionais.

Para concorrer às vagas de Auxiliar de Farmácia, é preciso ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e disponibilidade de horários. A posição de Auxiliar de Laboratório exige, ainda, disponibilidade para viagem e conhecimento em informática.

Já os interessados nas oportunidades de Técnico em Enfermagem também devem ser maiores de 18 anos e precisam estar cursando ou possuir diploma em Técnico de Enfermagem (com mínima aptidão para atuar como auxiliar). Disponibilidade de horários também é fundamental, uma vez que os profissionais atuarão em sistema de escala.

Não foram informados detalhes sobre remuneração ou benefícios, uma vez que estes podem variar de acordo com o cargo e regime de contratação.

Como participar do processo seletivo

Está interessado em alguma das vagas? Basta enviar um e-mail até amanhã, dia 16 de maio, para o endereço eletrônico [email protected] com o currículo anexado e o nome da vaga desejada no assunto.

De acordo com o Hospital, é fundamental que o currículo esteja salvo no formato Word e contenha informações básicas do profissional, como Cadastro de Pessoa Física (CPF), e-mail para contato e, claro, formação e experiências anteriores – se for o caso.

