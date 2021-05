Hospital Sepaco tem vagas de emprego abertas; veja cargos

O Hospital Sepaco tem vagas de emprego disponíveis para região de São Paulo. Com cargos diversos, a empresa prevê benefícios! Além da faixa salarial compatível com o mercado, os contratados terão direito a plano de saúde médico e odontológico. Veja mais informações sobre as vagas abertas pelo hospital, a seguir!

Hospital Sepaco tem vagas de emprego em São Paulo

Todas as oportunidades geram benefícios como plano de saúde, seguro de vida, vale-alimentação, cesta de Natal, café da manhã, bicicletário, auxílio creche, refeitório, programa de treinamentos, convênio com empresas parceiras, consignado e muito mais.

Enfermeiro Pleno;

Técnico de Enfermagem em Centro Cirúrgico;

Enfermeiro Obstetra;

Enfermeiro ADM;

Nutricionista;

Técnico de Enfermagem Pleno;

Pintor Predial;

Auxiliar de Limpeza Hospitalar.

As vagas disponíveis podem ser alteradas a qualquer momento, a partir da contratação imediata dos candidatos. O Hospital Sepaco tem vagas e está em busca de pessoas que gostem de cuidar de pessoas!

Como se inscrever

Os candidatos que queiram se inscrever a uma das oportunidades podem acessar a página de inscrição e garantir a candidatura cadastrando currículo atualizado. As informações disponíveis são para profissionais talentosos que estejam comprometidos com o sucesso e bons resultados, sempre!

