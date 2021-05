IBM anuncia mais de 450 vagas de emprego para diversas funções

Já imaginou trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia e informática do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a IBM anunciou 494 vagas de emprego em todo o Brasil. Há chances para as áreas de tecnologia, design, operações, recursos humanos e vendas, em posições efetivas e de estágio.

A oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Hortolândia (SP), São Paulo (SP), Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG). A empresa oferece, ainda, vagas para múltiplos municípios, conforme informações disponíveis no site de recrutamento, e opções para trabalho remoto.

Dentre as posições disponíveis, destacam-se a de analista de processos de recursos humanos, desenvolvedor de software, administrador de banco de dados, technical services professional, desenvolvedor front-end react, desenvolvedor de aplicações, designer mobile UX, security delivery specialist, médico do trabalho, arquiteto de solução, application developer tech lead, security consultant, security architect, estágio em infraestrutura, application developer, analista de desenvolvimento front-end, desenvolvedor de aplicativos back-end, analista de desenvolvimento full stack, analista de gerenciamento de sistemas, software developer, consultor de aplicações, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com o cargo de interesse, assim como o salário e benefícios. Todavia, a IBM informa que todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência ou reabilitadas.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, e cadastrar o currículo.

