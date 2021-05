Ídolo da Juventus, Buffon pode defender o Benfica na próxima temporada

Italiano

Ídolo da Juventus pode defender gigante português na próxima temporada



Além do clube português, Sevilla e o Olympiacos também estariam na disputa pelo veterano

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – Ainda sem definir se irá pendurar as luvas ou defender outro clube após anunciar sua saída da Juventus, o goleiro italiano Gianluigi Buffon, de 43 anos, foi oferecido ao Benfica para a próxima temporada. Além do clube português, Sevilla e o Olympiacos também estariam na disputa pelo veterano.

NOVOS ARES?

Foto: Divulgação / Juventus

Após deixar a Velha Senhora, Buffon confessou que vinha recebendo propostas de diversos clubes e que se não decidisse escolher a aposentadoria, iria fechar com o clube que oferecesse a proposta mais “estimulante e louca”. A ideia é se aposentar jogando de titular, uma vez que não ficou contente na reserva da Juventus.

Caso feche com o Benfica, o jogador italiano teria de disputar a titularidade com o goleiro brasileiro Hélton Leite, ex-Botafogo. Na temporada, Buffon esteve em campo em 14 partidas, sofrendo nove gols e passando seis jogos sem sofrer nenhum.

FIM DE UMA ERA

Revelado na Parma, também do futebol italiano, Buffon é um exemplo de amor e respeito a uma camisa. O arqueiro defendeu a Juventus em 19 temporadas, contando a atual. Além disso, o goleiro passou pelo PSG, realizando 25 partidas.

Entre tantos títulos conquistados, um dos mais importantes foi em 2006, quando sagrou-se campeão da Copa do Mundo com a Itália, batendo a França na final. “Ou me aposento e deixo de jogar ou encontro outra situação que me estimula. Acho que dei tudo de mim e aqui terminei um ciclo”, afirmou o goleiro italiano, em entrevista à BeIN Sports.