Idosa é atropelada ao ajudar grávida: ‘motorista queria matá-la’

Uma idosa de 60 anos, que não teve o nome divulgado, foi atropelada por um homem ao tentar defender uma grávida de agressão. O caso aconteceu no dia 23 de abril, em um condomínio em São Vicente, no litoral de São Paulo. A idosa sofreu diversas escoriações e uma fratura na bacia. As informações são do G1 SP.

Em entrevista ao G1, a idosa contou que o suspeito jogou o carro em cima dela com a intenção de matar. Ela relatou que ouviu um barulho quando estava em casa e, ao sair, se deparou com uma das vizinhas desesperada.

As imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram o momento em que o homem agrediu a companheira e forçou a entrada dela dentro do veículo. Quando conseguiu mantê-la dentro do carro, ele assumiu a direção e avançou sobre as vizinhas, que insistiam para que ele deixasse a grávida em paz.