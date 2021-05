Paulista

“Imã de títulos”, Daniel Alves chega a 41 conquistas na carreira após faturar Paulistão



São Paulo bateu o Palmeiras e voltou a conquistar o Paulistão após 16 anos

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 24 (AFI) – O São Paulo encerrou jejum de 16 anos sem conquistar o Campeonato Paulista e o veterano lateral-direito Daniel Alves garantiu seu 41’º título na carreira. Não por acaso, ele foi chamado de “ímã humano de títulos” pela Fifa, que deu destaque ao feito tricolor.

“Ímã de títulos”. (Foto: Divulgação)

“Eu me tornei jogador por causa do São Paulo. Estou nas nuvens agora mesmo, apesar de ter conquistado outras tantas coisas. Eu só sonhava em jogar aqui. Não tinha outro sonho. Era jogar aqui e ser campeão aqui. Eu estou muito feliz. A emoção você não pode conter, porque é difícil. Isso é um sonho”, comentou o jogador que ficou fora da final por causa de um problema no joelho direito.

Sem vencer o Campeonato Paulista desde 2005, quando conquistou a sua 21ª taça, o time do Morumbi viu o Corinthians se distanciar na contagem, o Palmeiras desempatar e retornar à frente e o Santos superá-lo após mais de uma década de desvantagem.

“É diferente pelo simples fato de que é com o time do coração. Quando é com o time do coração entram outras coisas além do trabalho e da dedicação”, completou Dani Alves.