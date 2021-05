Adriano Imperador faz churrasco com a família e apresenta nova namorada



Laísa Lemos, de 25 anos, é estudante de Medicina. A nova conquista do boleiro é muito parecida com sua ex-noiva Micaela Mesquita.

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 18 (AFI) – Adriano Imperador está realmente apaixonado. O ex-atacante de Flamengo, Corinthians, Inter de Milão e seleção brasileira apresentou a sua nova namorada para a família. Trata-se da jovem Laísa Lemos, de 25 anos, estudante de Medicina. A nova conquista do boleiro é muito parecida com sua ex-noiva Micaela Mesquita.

Adriano Imperador postou uma foto ao lado da sua namorada em uma reunião familiar, com direito a churrasco e muito ‘danone’. Recentemente o atleta deu uma entrevista reveladora, tendo exaltado seus familiares.

Adriano ao lado de sua nova namorada

NOVO ROMANCE!

A nova namorada de Adriano Imperador é praticamente sósia de sua ex-noiva. Elas se parecem fisicamente e, além disso, tem a coincidência de cursarem Medicina e morarem na cidade de Itaperuna, no Norte Fluminense.

Adriano indicou o novo romance nas últimas semanas, quando passou a tirar fotos e aparecer em storys com a jovem Laísa Lemos. A semelhança entre as mulheres é tão grande, que alguns seguidores pensaram que ele pudesse ter reatado com a ex-noiva pela quarta vez.

Num dos últimos cliques de Adriano Imperador, ele postou a seguinte frase no Instagram: te esperando de braços abertos, amiga. Beijos.

Após Adriano Imperador praticamente tornar público o relacionamento, Laísa Lemos optou por ‘fechar’ seu perfil no Instagram. Assim, apenas seus amigos conseguem acompanhar suas postagens, inibindo a ação dos milhares de curiosas na internet.