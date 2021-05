Imperdível: Alcione e Criolo farão live juntos neste sábado (22)

Neste sábado (22), às 21h30min, Alcione e Criolo farão uma super live à convite da Mastercard. É a primeira vez que o ícone da música brasileira e o rapper fazem um show em conjunto apenas com os grandes sucessos do samba e o motivo do encontro é mais do que especial: o combate à fome e à pobreza. A iniciativa será transmitida pelo canal do YouTube da Martercard Brasil e pelo Multishow.