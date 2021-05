Império: confira o resumo da novela entre os dias 10 a 15 de maio

Fernando dá um ultimato em Vicente. Cristina descobre que Fernando foi atrás de Vicente. Érika pede para Téo não se vingar de Cláudio. Brigel vai à delegacia e inocenta José Pedro da acusação de atropelamento. Cristina decide falar com Fernando sobre o noivado. Vicente finge não ver Cristina. Xana aconselha Juliane a desconfiar da advogada de seu marido. Orville e Carmem se beijam. Cora chega ao prédio de Maria Ísis e se esconde ao ver o carro do comendador. Maria Ísis revela a José Alfredo que está grávida. Foto: Reprodução

Maria Ísis chora com a desconfiança de José Alfredo. Maria Marta pede para Silviano procurar sua sobrinha Amanda. Cora segue Maria Ísis até a casa de seus pais. Téo posta uma nota contra Cláudio em seu blog. Cora se aproxima da família de Maria Ísis e ganha a confiança de Magnólia. Enrico vê um desmentido da notícia sobre seu pai no blog de Téo. João Lucas procura Maria Ísis novamente. Merival pede para Maria Marta ajudar na liberação de Elivaldo. Xana e Antoninho suspeitam que Orville e Carmem estão enganando Juliane. José Alfredo flagra Cristina em sua casa conversando com Maria Marta.

Maria Marta explica a presença de Cristina na mansão para José Alfredo. Danielle descobre que o empreiteiro abandonou a obra de seu apartamento. Cora deixa a casa de Magnólia levando uma peça de roupa de Robertão. Érika faz um escândalo quando Robertão a beija novamente. Enrico comenta com Maria Clara a notícia que Téo divulgou sobre Cláudio em seu blog. Maria Marta comunica que sua sobrinha Amanda irá morar com eles e Danielle fica furiosa.

Danielle garante a José Pedro que não se intimidará com a chegada de sua rival, Amanda. João Lucas conta para Du que José Pedro e Amanda foram namorados. Orville é solto e Juliane flagra o marido beijando Carmem. Maria Ísis confessa para José Alfredo que não está grávida. Elivaldo chega para a audiência e Tuane não gosta da sua presença. Du encontra João Lucas na frente do prédio de Maria Ísis. Orville decide conversar com Juliane, que se prepara para deixar o marido e a casa com o filho. Lorraine implora que Silviano a deixe falar com Maria Marta. José Alfredo descobre que um de seus filhos deu um golpe na empresa. Victor é chamado para falar com a juíza.

José Alfredo explica a Maria Marta e aos filhos o golpe recebido pela empresa, mas se recusa a revelar o culpado pelo desfalque. A juíza pergunta a Victor com quem ele quer ficar. José Pedro pede demissão e decide conversar com José Alfredo. Victor emociona a juíza, que decide deixar a guarda provisória do menino com Elivaldo. Xana recebe Juliane em sua pensão. Elivaldo chega ao camelódromo e é hostilizado pelos trabalhadores.