Império: Cora ‘rouba’ item importante de José Alfredo e é pega por Cristina

Em cena prevista para ir ao nesta terça-feira (18), a tia de Cristina vai invadir o apartamento de Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) no momento em que a ruiva e Maria Marta (Lilia Cabral) estiverem conversando no corredor.

A vilã, que chegará a se esconder embaixo da cama da amante do comendador, vai conseguir pegar cabelo de José Alfredo, que encontrou pelo quarto.

Após a conversa de Maria Marta e Isis, o comendador irá aparecer no apartamento. E Cora conseguirá ouvir todas as conversas até se descoberta escondida. Ela inventará uma desculpa e fugirá do apartamento.