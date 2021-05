Império: José Alfredo detona filho ladrão: ‘um pobre idiota’

Em “Império“, José Alfredo (Alexandre Nero) descobriu um rombo nas contas da empresa e mesmo sabendo que o culpado é José Pedro (Caio Blat) conversou com toda família. Em cena prevista para ir ao ar nesta sexta-feira (14), os dois vão ter uma conversa séria sobre a situação.

Após conversar com a mãe, que é o responsável pela fraude e que fez tudo para chamar a atenção do comendador, o administrador vai conversar com o comendador.