Império: Maria Marta rouba o bem mais precioso de José Alfredo e é punida pela natureza

Após conhecer a amante do marido, Maria Marta (Lilia Cabral) declarou guerra a José Alfredo (Alexandre Nero) em “Império“. Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta sexta-feira (28), a madame colocará em prática seu plano de vingança. Ela irá até o Monte Roraima e conseguirá roubar o bem mais precioso do comendador.

Assim que chegar ao monte, mesmo com o tempo ruim, Maria Marta irá direto para caverna onde viu o marido guardar seu tesouro.

Ela conseguirá tirar o diamante cor de rosa do esconderijo e uma chuva forte começará a cair na região. Na saída da caverna, Maria Marta vai desmaiar ao notar a presença de um homem desconhecido, Maurílio (Carmo Della).

Os dois vão conversar e Maria Marta ficará sabendo de toda a história do pai do rapaz. Ela voltará para casa, no Rio de Janeiro, e colocará o objeto em seu cofre.