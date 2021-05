Império: possuído de ódio, Enrico quebra tudo ao ver pai beijando o amante

O post vai viralizar e todo mundo comentará sobre a situação, que logo chegará ao conhecimento de Enrico. O maitre do restaurante de Enrico será o responsável por contar a situação para o chef de cozinha. Ao ver a foto, o filho de Cláudio ficará possuído de ódio e começará a quebrar tudo.

Em “Império“, Enrico (Joaquim Lopes) é extremamente homofóbico e terá que engolir todo o preconceito ao descobrir que o pai, Cláudio (José Mayer), tem um caso com um homem. Tudo começa quando Téo Pereira (Paulo Betti) publicar em seu blog uma foto de Cláudio e Leonardo (Klebber Toledo) aos beijos.

No meio do surto, Enrico irá até a festa de joalheira Império esclarecer a situação com o pai. Ele perguntará para o pai sobre a foto e, antes que ele termine de falar, o cerimonialista começará a pedir desculpas.