Imposto de Renda 2021: Receita abre consulta ao 1º lote de restituição

A Receita Federal anunciou na sexta-feira (21) que a consulta do primeiro lote de restituição do imposto de renda 2021 será aberta nesta segunda-feira (24). Os dados poderão ser acessados a partir das 10h.

idosos acima de 80 anos (196.686);

contribuintes entre 60 e 79 anos (1.966.234);

contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (127.783 )

Prazo imposto de renda 2021 está terminando

O prazo final para entrega das declarações do imposto de renda 2021 é no dia 31 de maio. Um projeto de lei sugeria um prazo ainda maior, porém foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro ( sem partido).

Caso ainda tenha alguma dúvida, o contribuinte poderá enviar uma pergunta para a agente virtual da Receita Federal, na última versão do aplicativo “Meu Imposto de Renda”. O app está disponível para os sistemas iOS (iPhone) e Android.

Importante que cada contribuinte se atente ao prazo, principalmente aqueles que são obrigados a declarar os rendimentos recebidos no ano passado. Quem não entregar a declaração do imposto de renda 2021 até 31 de maio será penalizado com multa de, no mínimo, R$ 165,74, e máximo de correspondente a 20% do imposto devido.