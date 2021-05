Imposto de Renda 2021: Receita lança assistente virtual para ajudar na declaração

Os contribuintes que ainda não entregaram o imposto de renda 2021 podem contar a partir desta sexta-feira (21) com uma agente virtual no aplicativo para celular e tablets “Meu Imposto de Renda”. O app está disponível para os sistemas iOS (iPhone) e Android e é necessário baixar a última versão.

Ofertado pela Receita Federal, a nova agente virtual tem como intuito auxiliar os contribuintes nesta reta final da declaração do imposto de renda 2021. (Veja o prazo abaixo). As perguntas podem ser digitadas no espaço destinado e o assistente trará esclarecimentos sobre o assunto.

Além de dúvidas gerais, a agente virtual também poderá esclarecer diferenças na declaração em relação a anos anteriores.

“Pode acontecer de uma ou outra questão formulada ao assistente ficar sem uma resposta exata. Isso é normal. Como toda ferramenta de inteligência artificial é necessário um tempo de aprendizagem, que acontecerá diariamente”, diz nota da Receita.

“Se você tem alguma dúvida sobre o preenchimento de sua declaração, a dica é buscar sempre a resposta no assistente virtual antes de acessar qualquer outro canal de atendimento. Ele pode orientá-lo de forma rápida e imediata”, prossegue. Prazo imposto de renda 2021 está terminando

O prazo final para entrega das declarações do imposto de renda 2021 é no dia 31 de maio. Um projeto de lei sugeria um prazo ainda maior, porém foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro ( sem partido).

Importante que cada contribuinte se atente ao prazo, principalmente aqueles que são obrigados a declarar os rendimentos recebidos no ano passado. Quem não entregar a declaração do imposto de renda 2021 até 31 de maio será penalizado com multa de, no mínimo, R$ 165,74, e máximo de correspondente a 20% do imposto devido.