Incêndio atinge loja de embalagens na Feirinha do Tabuleiro

De acordo com o registro da ocorrência recebida pelo Corpo de Bombeiros, o estabelecimento está localizado na Avenida Maceió, no bairro do Tabuleiro do Martins. Pessoas que estão no local contaram à TV Gazeta que ouviram barulho de explosão antes de as chamas se alastrarem pela loja.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. Apesar do susto, não há registro de feridos. Ao todo, oito viaturas e 21 militares foram deslocados à ocorrência.