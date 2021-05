Independência da Argentina: um resumo

Independência da Argentina: aquilo que você precisa saber

A Independência da Argentina ocorreu como resultado de uma série de embates no território argentino, que era, na época, uma colônia da Espanha.

O assunto pode ser cobrado em questões de história geral, principalmente em vestibulares, devido à proximidade com o Brasil e o envolvimento na história brasileira.

Assim, é fundamental que você domine os principais aspectos desse acontecimento histórico para garantir um bom desempenho nas suas provas.

Independência da Argentina: Introdução

O território que hoje conhecemos como a Argentina era habitado por diversas tribos indígenas. Entre as principais, podemos citar aquela dos querandis, dos quíchuas, dos charruas e dos guaranis.

Porém, no ano de 1516, os conquistadores espanhóis chegaram no território e, liderados por Juan Díaz de Solís, colonizaram o país.

A região foi parte das colônias espanholas na América Latina até 1816, ano em que foi declarada a independência do país pelos congressistas.

Independência da Argentina: Características

O processo de independência da Argentina, que seria concluído no ano de 1816, foi iniciado em 1810, com a Revolução de Maio.

O evento envolveu uma série de movimentos que ocorreu de 18 a 25 de maio de 1810. Neles, os argentinos puderam expressar a insatisfação com a presença da coroa espanhola e o seu desejo de independência.

A Revolução, por sua vez, acabou dando início à Guerra da Independência. Isso porque, a Espanha se recusava a deixar o país, já que o reino não queria perder um de seus territórios mais lucrativos.

Assim, a Guerra se iniciou em 1810 e durou cerca de um ano. O conflito envolveu o reino espanhol e, do outro lado, os países que formavam a Província do Rio da Prata, ou seja, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Peru e Equador.

Em 1816, com a derrubada do vice-rei espanhol, a Argentina teve sua independência reconhecida pela Espanha. Porém, a primeira Constituição do país seria proclamada somente no ano de 1853, e com algumas alterações feitas em 1994, segue em vigor até os dias atuais.

Independência da Argentina: País independente

No entanto, a Argentina ainda passaria por uma série de diversos conflitos internos, principalmente na metade do século XIX.

Ainda, com embates entre os liberais civis e os conservadores militares o país passou por períodos alternados de ditaduras e de governos democráticos. Podemos destacar o governo de Juan Domingo Perón, conhecido como Peronismo, fase de grande importância para o país.