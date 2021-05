Inédito: Maria Rita produz Odoyá, single de Gabriel Gonti

Com produção musical assinada por Maria Rita, a música “Odoyá”, de Gabriel Gonti, chega às plataformas nesta quinta-feira (27). Este é o primeiro trabalho da cantora para um outro artista, que entende a parceria como um sonho que se tornou realidade.

A faixa faz referência à saudação à Iemanjá, orixá das águas segundo a tradição afro-brasileira do candomblé. A ideia da música surgiu no início de 2021, depois que Gonti passou o dia 2 de fevereiro em Salvador e pôde ver de perto as homenagens feitas para a orixá por causa da pandemia da covid-19.

“Escutei tanta gente dizendo o quanto aquele 2 de fevereiro era simbólico para eles, que trazia energias surreais com sentimentos de renovação, esperança e força. Dias depois, de volta pra casa, em Sampa, eu estava compondo com meus parceiros e, de repente, “Odoyá” me veio na mente e foi direto pro meu velho caderno de canções”, conta o artista mineiro.