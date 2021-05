INGLÊS: West Ham só empata e perde chance de colar no Chelsea

Inglês

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – O West Ham perdeu a oportunidade de encostar no Chelsea e acirrar a briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa ao ficar no empate por 1 a 1 com o Brighton neste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o West Ham ficou na sexta posição, com 59 pontos, sendo ultrapassado pelo Liverpool, 60, e atrás também do Chelsea, com 64. Já o Brighton ficou na 17ª colocação, com 38. Fulham (27), West Bromwich (26) e Sheffield United (17) já estão rebaixados.

TEM MAIS…

Ainda neste sábado, o Leeds United fez sonoros 4 a 0 no Burnley e saltou para a décima posição, com 53 pontos ,deixando o seu rival em 15º, com 39.

Já o Southampton bateu o Fulham por 3 a 1 e subiu para 13ª colocação, com 43.

No domingo, mais quatro jogos fecharão a 36ª rodada, destaques para os confrontos entre West Bromwich e Liverpool, além de Tottenham e Wolverhampton.