Início do triângulo amoroso e mais: resumo de ‘Império’ do dia 17 a 22 de maio

Cristina é hostil com Maria Clara. Du conta para Maria Marta o endereço de Maria Ísis. Tuane e Jurema rezam por Reginaldo. Enrico fica furioso ao ver Téo em seu restaurante. Maria Marta e Cora chegam à casa de Maria Ísis ao mesmo tempo. Cora encontra fios de cabelo de José Alfredo no quarto de Maria Ísis. Maria Marta e Maria Ísis se enfrentam. José Alfredo encontra Maria Marta no apartamento de Maria Ísis e Cora se esconde. Maria Marta e José Alfredo se enfrentam. José Alfredo e Maria Ísis descobrem que Cora está escondida embaixo da cama. Cora inventa uma desculpa para explicar para Maria Marta o motivo de estar na casa de Maria Ísis. Cristina flagra Cora com os fios de cabelo de José Alfredo.