Inove no almoço: aprenda a fazer escondidinho de abóbora com carne desfiada em casa

1. Retire as sementes da abóbora

2. Coloque-a numa forma com a casca para cima por cerca de 40 minutos no forno até que ela fique macia.

3. Retire a abóbora com uma colher. Amasse com um garfo ou espremedor de batata.

4. Em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite. Junte a abóbora amassada e tempere com sal.