Inscrições abertas: Orquestra Sinfônica da Bahia promove oficina de percussão online

Com foco na educação musical, a Orquestra Sinfônica da Bahia está com inscrições abertas para a Oficina de Percussão com o tema “Solfejo e percepção através da caixa-clara”. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 8 de junho. Serão nove encontros virtuais e coletivos, que acontecerão entre 15 de junho e 10 de agosto, sempre às terças-feiras, das 19h às 21h.