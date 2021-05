Inscrições para o VTEX Internship estão abertas

A VTEX, multinacional especializada na criação de plataformas de e-commerce, está com as inscrições abertas para o VTEX Internship. O programa de estágio é destinado a estudantes de todo o mundo, matriculados em cursos relacionados à área de tecnologia.

Este ano, a iniciativa, que já é considerada tradicional, oferece vagas para futuros engenheiros de software e, pela primeira vez, traz também posições para alunos de designer de produto. O programa, inclusive, faz parte de uma série de iniciativas educacionais da VTEX, que é conhecida mundialmente por apoiar, de fato, o desenvolvimento contínuo e a formação de uma nova geração de talentos para o mercado de TI.

Esta é uma ótima oportunidade para quem deseja trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, uma vez que os contratados terão a oportunidade de trabalhar em diversos projetos, com impacto real para os negócios da empresa a nível global. Além disso, todos os estagiários contarão com a mentoria de profissionais de alta performance.

Os aprovados para o estágio nas áreas de Design iniciarão as atividades em setembro de 2021, com um contrato de seis meses. Durante os três primeiros meses, eles terão como foco a pesquisa e entrevistas com clientes reais. Depois desse período, eles se juntarão aos contratados na área de engenharia de software para o desenvolvimento, em conjunto, de um projeto sob medida para cada equipe.

Já os interessados nas vagas de engenheiro de software iniciarão o programa em dezembro de 2021 – neste caso, o programa tem duração de apenas três meses.

Como participar

Os interessados em participar do VTEX Internship devem acessar o hotsite do programa para realizar sua inscrição até o próximo dia 11 de junho.

Os candidatos serão submetidos a um processo seletivo que contempla a análise de currículo, testes online e entrevistas. Além disso, eles precisarão enviar um vídeo de apresentação e poderão, ainda, ser submetidos a avaliações de habilidades e competências.