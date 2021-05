Inscrições para programa de estágio Elera Renováveis terminam na próxima semana

A Elera Renováveis, multinacional que há mais de 100 anos gera energia 100% limpa e renovável para empresas de todo o Brasil, investindo em um futuro cada vez mais sustentável e eficiente, está recebendo inscrições para seu programa de estágio até o próximo dia 21 de maio. Ao todo, a empresa oferece 14 vagas para estudantes das cidades do Rio de Janeiro (RJ), Caxias do Sul (RS), Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS).

Há oportunidades para estudantes dos mais diversos cursos do ensino superior, dentre os quais destacam-se administração, ciências contábeis, comércio exterior, direito, biologia, geografia, geologia, comunicação social, marketing, história, sociologia e engenharias em geral.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a vale-refeição, convênio médico, 13ª bolsa-auxílio e acesso à plataforma on-line de inglês. É importante, no entanto, ter disponibilidade para estagiar na empresa por, no mínimo, seis horas diárias, e formação prevista entre Dezembro de 2022 e Dezembro de 2023.

O Programa de Estágio da Elera Renováveis é uma excelente oportunidade para estudantes do ensino superior que desejam ingressar no mercado de trabalho e acompanhar o dia a dia de uma empresa de grande porte. Além disso, durante o período da iniciativa, o estagiário poderá se desafiar, gerar resultados, crescer e, principalmente, alçar novos vôos.

Como participar do processo seletivo da Elera Renováveis

Os interessados em participar do processo seletivo da Elera Renováveis e concorrer a uma das vagas de estágio disponíveis atualmente, devem acessar o site da Companhia de Estágios e cadastrar o currículo. Clique aqui para se inscrever. Os jovens estudantes tem até o próximo dia 21 de maio para se candidatar.

