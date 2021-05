INSS: 13º salário começará pagamentos semana que vem

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai começar a pagar a primeira parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas na próxima semana, especificamente a partir do dia 25, e deve se estender até o dia 8 de junho.

Já a segunda parcela será distribuída a partir do dia 24 de junho e deve terminar no dia 5 de julho. A antecipação do 13° salário do INSS foi possível em virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19.

Conforme expresso no calendário, a ordem de pagamento é dada segundo o dígito final do benefício, com início para os segurados de final 1 e terminando nos segurados com final 0.

O calendário de pagamentos é destinado para os segurados que recebem aposentadorias, auxílios e pensões de até um salário mínimo. Para as pessoas que recebem benefícios acima de um salário mínimo, o calendário é distinto, e começa a ser pago no dia 1° de junho e termina em 8 de junho.

A segunda parcela começará a ser distribuída em 1° de julho e termina no dia 7 de julho. A ordem de pagamentos também segue o número final do benefício, desta forma, a primeira data será para os finais 1 e 6, seguido do 2 e 7 no dia seguinte e terminando nos finais 9 e 0.

Tributação

Caso o segurado receba um benefício superior a R$ 1.903,98 e tenha até 64 anos, é obrigado a pagar o Imposto de Renda. A partir dos 65 anos, o segurado só pagará a tributação se o mesmo receber um benefício acima de R$ 3.807,96.

Benefícios de até um salário mínimo

Dígito final 1ª parcela – Maio 2ª parcela – Junho 1 25 de maio 24 de junho 2 26 de maio 25 de junho 3 27 de maio 28 de junho 4 28 de maio 29 de junho 5 31 de maio 30 de junho 6 01 de junho 01 de julho 7 02 de junho 02 de julho 8 04 de junho 05 de julho 9 07 de junho 06 de julho 0 08 de junho 07 de julho

Acima de um salário mínimo